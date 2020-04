Rissa in famiglia: ferite due persone a Petilia Policastro, nel Crotonese

E' di due feriti il bilancio di una rissa tra i componenti di un nucleo familiare avvenuta a Petilia Policastro, nel Crotonese, nella serata di ieri. I Carabinieri sono intervenuti nella frazione Camellino, in seguito alla lite scaturita, per futili motivi, tra i componenti di una famiglia del posto. I militari hanno proceduto all'arresto di tre di loro e alla denuncia in stato di liberta' di una quarta persona. Sequestrati un coltello e un'ascia. Uno dei feriti, colpito con il coltello, e' stato trasportato all'ospedale di Crotone, dove e' ricoverato, non in pericolo di vita, e piantonato dai Carabinieri.

