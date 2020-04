Isola Capo Rizzuto (Kr): i volontari del Centro Operativo Comunale salvano due cani

Due poveri cani al centro della grande fontana della Villa Comunale di Isola Capo Rizzuto, affamati e infreddoliti, sono stati salvati nel pomeriggio di lunedì 20 aprile dai volontari del Centro Operativo Comunale. Ad intervenire tempestivamente sono stati i componenti delle Guardie Ecozoofile di FareAmbiente e della Prociv Arci territoriale, con loro – si legge in un comunicato dell'ufficio stampa del Comune di Isola Capo Rizzuto - anche l'assessore Roberto Puleo, sempre molto attivo nelle questioni sociali e umanitarie. Ad avvisare i volontari della presenza dei due animali all'interno della fontana è stata una segnalazione di un cittadino, immediatamente è stata formata una squadra di soccorso per recuperali. Una segnalazione decisiva considerando che la Villa Comunale è chiusa al pubblico da ormai molti anni, eccetto l'apertura natalizia per l'allestimento del presepe vivente, per tanto, se nessuno se ne sarebbe accorto, probabilmente i due poveri cani di media dimensione sarebbero morti di fame.

Non si sa come i due siano arrivati al centro del laghetto, dove si trova un piccolo isolotto in cemento dove i due avevano trovato rifugio riuscendo a salire e rimanere fuori dall'acqua. Per salvarli i volontari hanno dovuto allestire una passerella per raggiungere il centro, i due animali si sono spaventati e sono tuffati in acqua non riuscendo più a risalire. Dopo un po' i due Cani si sono avvicinati alle sponde e così i volontari sono riusciti a riportarli a terra, tranquillizzarli e rifocillarli. Onore a tutti coloro che hanno preso parte a questo salvataggio, in piena emergenza Coronavirus Isola Capo Rizzuto dimostra grande cuore anche verso gli animali.