Coronavirus: la Regione autorizza l'Asp di Crotone a eseguire tamponi

L'Asp di Crotone e' stata autorizzata dalla Regione Calabria ad effettuare i tamponi. La documentazione prodotta e' risultata idonea e cosi' la Regione ha provveduto a dare il via libera per esaminare direttamente ed in autonomia i tamponi per l'accertamento del contagio da Covid-19.

La notizia e' stata diffusa dalla Provincia di Crotone che si era fatta portavoce della richiesta avanzata da tempo dall'Asp. A confermarla anche il commissario dell'Asp Gilberto Gentili: "E' una notizia importantissima - dice - che ci permettera' di essere piu' celeri nell'avere i risultati dei test e isolare subito gli eventuali casi positivi. Adesso attendiamo l'arrivo della strumentazione necessaria per la quale ci eravamo mossi ma non avevamo ancora acquistato in attesa di avere la certezza dell'autorizzazione". Il presidente facente funzioni della Provincia Giuseppe Dell'Aquila, si dice soddisfatto dell'autorizzazione concessa. "Grazie al lavoro serio e preciso portato avanti dall'Asp di Crotone ed all'attenzione e disponibilita' del dg regionale Belcastro - afferma - Crotone potra' in autonomia effettuare i tamponi necessari a verificare il contagio da Covid-19". I tempi ridotti nell'avere i risultati dei tamponi, le cui analisi ancora oggi vengono svolte dal laboratorio di virologia dell'ospedale di Catanzaro, potrebbero fare la differenza per mappare realmente il contagio nel territorio crotonese e quindi attuare gli interventi per il contenimento del contagio e l'assistenza ai malati.