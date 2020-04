Isola Capo Rizzuto: c'è il primo guarito da Coronavirus

Si apre all'insegna della positività questo week end a Isola Capo Rizzuto, dopo tante notizie negativo ecco che arriva finalmente il primo guarito ufficiale sul nostro territorio. "La notizia ci è stata comunicata direttamente dall'Asp di Crotone che ci ha informati del doppio test negativo all'esito della malattia. Abbiamo già predisposto la revoca dell'ordinanza di quarantena al paziente che era stata emanata lo scorso 26 marzo. Una notizia positiva che però non deve farci credere che l'emergenza sia finita o sia allentata, il nostro territorio è certamente tra i meno colpiti d'Italia con una percentuale dello 0,04% che equivale a soli 8 casi su una popolazione di quasi 18 mila abitanti. Ora più che mai bisogna continuare ad essere cauti come abbiamo fatto fino ad ora, non arrendiamoci perché solo così potremmo sconfiggere questo mostro invisibile" afferma il sindaco Maria Grazia Vittimberga.

Dettagli Creato Sabato, 18 Aprile 2020 19:36