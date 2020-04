Crotone, Lidonnici (FI): "Gesto vile ai danni della sede della provincia. Inqualificabile e da condannare"

"Inqualificabile e da condannare". È quanto afferma in una nota il consigliere provinciale FI della provincia di Crotone Dr. Luigi Lidonnici, a proposito del vile gesto compiuto in data 16 aprile 2020 da ignoti, ai danni della sede della provincia di Crotone. "Esprimo solidarietà personale e istituzionale al presidente FF, Giuseppe Dell'Aquila. Abbiamo il dovere di stare vicini agli amministratori, i quali, con coraggio, spiccato senso di democrazia e responsabilità, in questo frangente difficilissimo per il nostro Paese, sono chiamati a gestire le diverse emergenze che incombono in modo incessante sui territori".

