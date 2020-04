"Dimenticanza e strumentalizzazione da parte di Fratelli d'Italia": il Pd di Isola Capo Rizzuto al contrattacco

"In un momento drammatico per il mondo intero, in cui le emergenze sanitarie, sociale ed economica la fanno da padrona, siamo costretti a rispondere a chi pur di avere i propri 10 minuti di gloria, scrive e spara sentenze senza neppure chiedersi se ciò che si scrive corrisponda al vero.

Ci pare meschino, in particolare in questo momento storico strumentalizzare il disagio sociale delle persone, alimentando in maniera subdola e strumentale la fiammella della rabbia e della paura.

Ereditiamo i disastri dell'ultimo decennio circa, ma non ci sottraiamo al nostro dovere.

L'amministrazione Comunale, a pochissimi mesi dal suo insediamento si è ritrovata a gestire una pandemia mai verificatasi, alla quale il mondo intero non era preparato.

Ci siamo attivati immediatamente per fronteggiare l'emergenza, anticipando spesso anche le direttive governative o regionali, cercando di dare risposta ad ogni tipo di esigenza.

L'attività del C.O.C. è lì impressa, a testimoniare giornalmente le centinaia di interventi fatti.

Nessuno, noi per primi possiamo accettare una situazione del genere nella quale chi soffre di più sono gli anziani, le persone sole, i diversamente abili, i malati e i bambini, per questo lavoriamo ogni giorno in silenzio per alleviare almeno un po' le sofferenze di queste persone.

La situazione è certamente difficile e sicuramente bisogna pensare alla cosiddetta fase 2, ma purtroppo ancora ad oggi, non è dato sapere quando questa ripartenza ci sarà e soprattutto come avverrà.

La crisi economica del nostro tessuto produttivo è evidente, i commercianti e gli imprenditori turistici sono i primi a pagarne le conseguenze, ma ciò non vuol dire che l'Amministrazione Comunale sia stata o stia con le mani in mano.

Riteniamo "dimenticanza" il fatto di essersi dimenticati di andare a visionare i provvedimenti adottati fin dall'insediamento, se dunque non ci fosse stata tale "dimenticanza" si saprebbe che, a proposito di programmazione che questo Ente dopo tanti anni è ritornato ad essere presente alla BIT.

Se non ci fosse stata tale "dimenticanza" si saprebbe che da 3 mesi è possibile far richiesta delle concessioni demaniali, fatto mai accaduto prima con queste tempistiche, si saprebbe allo stesso modo che già da 2 mesi sono stati approvati gli atti per l'organizzazione della Stagione Estiva.

Se non ci fosse stata tale "dimenticanza", si saprebbe inoltre che da mesi sono state avviate le procedure per il rifacimento delle discese a mare, nonché delle staccionate, come si saprebbe che da mesi sono state avviate le procedure per la manutenzione stradale.

Sempre se non ci fosse stata tale "dimenticanza" si saprebbe che l'amministrazione, causa Covid-19, ha bloccato le imposte, ha istituito un "Fondo Solidale Comunale" che avrà il compito di aiutare cittadini e commercianti in difficoltà, ha potenziato il banco alimentare in collaborazione con le associazioni e ha inoltre richiesto alla Regione Calabria lo Stato di Calamità per il comparto Agricolo.

Consapevoli del disagio economico e sociale, lavoriamo tutti i giorni alla risoluzione dei problemi.

Pensiamo che la strumentalizzazione della situazione sia una politica di bassa lega basata sullo sciacallaggio". E' quanto si legge in una nota del Gruppo Consiliare e Delegazione di Giunta Partito democratico