Crotone: sorpreso a sferrare calci alla porta della moglie, arrestato 38enne per maltrattamenti in famiglia

I carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Crotone hanno arrestato un 38enne disoccupato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. I militari sono intervenuti dopo avere avuto la segnalazione di un uomo intento a sferrare calci alla porta d'ingresso di un'abitazione dove la moglie e i figli si erano rifugiati dalla sera prima a causa dei continui dissidi con l'uomo. L'arrestato, inoltre, ha anche posto resistenza ai militari intervenuti. Terminate le formalita' di rito e' stato portato in carcere come disposto dalla Procura della Repubblica di Crotone.

Dettagli Creato Giovedì, 16 Aprile 2020 12:18