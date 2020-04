Coronavirus: a Crotone prorogato il divieto di passeggiare sul lungomare

Niente camminate sul lungomare o lungo corso Vittorio Emanuele. A Crotone, il commissario straordinario, Tiziana Costantino, ha firmato una ordinanza che fino al 3 maggio prossimo prolunga il divieto assoluto, gia' disposto con precendenti ordinanze, "di passeggio pubblico o di altra attivita' non rientrante tra gli spostamenti per ragioni di lavoro, di salute o di necessita', di rientro presso la propria abitazione" consentiti dai dpcm dell'8 e 11 marzo nel lungomare cittadino nel tratto compreso tra l'incrocio di via Antonio Piroso e piazza Marinai d'Italia sino all'incrocio con via Poseidonia; e nel centrale cors, nel tratto compreso tra l'incrocio di via Roma e piazza Pitagora. (AGI)

Dettagli Creato Lunedì, 13 Aprile 2020 10:11