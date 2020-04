Coronavirus: Lapo Elkann invia mascherine in Calabria

"Dopo Lombardia, Campania e Sicilia mascherine in arrivo anche per la Calabria. Solo Uniti Si Vince". Lo ha annunciato su Twitter, Lapo Elkann, nipote di Gianni Agnelli e manager, che ha postato anche una foto dei dispositivi inviati. In particolare le mascherine dovrebbero essere destinate alla Azienda sanitaria provinciale di Crotone.

