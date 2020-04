Coronavirus, Federfarma: “Nessun caso nelle farmacie del territorio di Crotone”

Non ci sono casi di coronavirus tra farmacisti e loro dipendenti nella provincia di Crotone. Lo ha precisato il presidente di Federfarma Crotone, l'associazione dei titolari di Farmaci, Levino Rajani, per smentire alcune false notizie circolate soprattutto sui social e relative a casi di contagio tra chi opera nelle farmacia. "Per fortuna non c'e' nessun caso e che sono regolarmente tutte aperte al pubblico" scrive in una nota Rajani che coglie l'occasione "per ringraziare i colleghi per il lavoro che stanno svolgendo in prima linea con grande dedizione e professionalita'".

Dettagli Creato Venerdì, 03 Aprile 2020 19:37