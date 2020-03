Coronavirus Cisl Slp Crotone: “Presidio delle forze dell’ordine davanti agli uffici postali”

Un presidio delle forze dell'ordine davanti agli uffici postali. E' quello che chiede la Cisl Slp di Crotone che ha scritto al prefetto, Tiziana Tombesi, per metterla a conoscenza dei rischi di assembramento che si potrebbero creare per il pagamento delle pensioni che iniziera' a partire dalla giornata di domani. "Assistiamo giornalmente - afferma il segretario della Cisl Slp, Ernesto Ierardi - ad assembramenti al di fuori delle nostre sedi di persone che non rispettano le misure previste da tutti i Dpcm emanati dal Presidente del Consiglio, e registriamo operativita' presso gli sportelli, di operazioni futili e non di primaria necessita'. e per conto di tu. Come reso noto dal Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, da domani 26 marzo fino al 1 aprile avverra' il pagamento delle pensioni, cio' sta suscitando forte preoccupazione per l'incolumita' del personale addetto sia per eventuali problemi di ordine pubblico all'esterno degli uffici postali". Da qui la richiesta al prefetto di Crotone "di un presidio delle forze dell'ordine ove fosse possibile presso gli uffici del territorio" e l'invito a tutti i sindaci della provincia "a sensibilizzare la cittadinanza a rispettare rigorosamente le regole ed invitare i cittadini a recarsi presso i nostri uffici rispettando il calendario diffuso da Poste Italiane".

Dettagli Creato Mercoledì, 25 Marzo 2020 19:40