Coronavirus, l’ordine dei medici di Crotone: “Serve fare più tamponi”

"E' necessario ed urgente il potenziamento sostanziale dell'attivita' diagnostica nella nostra Provincia ed in tutto il territorio regionale, in considerazione anche dell'incessante aumento di casi positivi". Lo scrive l'Ordine dei Medici ed odontoiatri di Crotone in una lettera alla governatrice della Calabria, Jole Santelli ed al commissario al piano di rientro sanitario, Saverio Cotticelli, chiedendo di effettuare un maggior numero di tamponi sulla popolazione della provincia e di tutta la Calabria. Il presidente Enrico Ciliberto spiegano la necessita' di estendere l'esecuzione dei test per individuare i contagi da Covid. "Come e' ormai noto - scrivono i medici crotonesi - l'Universita' di Padova, avendo condotto a tappetto l'esecuzione di Tamponi nella citta' di Vo' Euganeo, cosi' come altre esperienze anche estere (Corea del Sud), hanno chiaramente dimostrato che ben oltre il 50% dei soggetti positivi sono asintomatici e che, in mancanza di stretto isolamento sociale, si determinano gravissime ricadute in termini di iperdiffusione del virus, dimostrando, cosi', che la rigorosa attuazione del provvedimento rappresenta la principale arma a disposizione nel confinamento della malattia". Per l'ordine dei medici di Crotone "questo dato, accanto al rientro di numerosi nostri emigrati (censiti e piu' spesso non censiti) dalle zone a piu' alto rischio epidemico (la Lombardia con il Lodigiano, l'Emilia con Piacenza, Parma, Reggio E. e Modena in particolare), con una inevitabile coorte di positivi ignoti, rende assolutamente insufficienti il numero di tamponi eseguiti nella nostra Asp".

