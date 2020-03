Granata (Legalità democratica): “300 in malattia all’Asp di Crotone, intervenga la Procura”

"L'allarme lo aveva lanciato ieri l'Ordine dei medici di Crotone invitando i colleghi medici di base a non eccedere con i certificati di malattia che in questo periodo centinaia di persone stanno richiedendo per potersi assentare dal lavoro e tenersi al riparo da eventuali contagi da coronavirus. Oggi l'Azienda sanitaria provinciale di Crotone fornisce un dato eclatante: 300 dipendenti della stessa Asp risultano attualmente in malattia.

Con il dovuto rispetto per tutti coloro che legittimamente stanno usufruendo di un beneficio di legge, occorre tuttavia sottolineare l'anomalia del dato, stranamente coincidente con l'acuirsi dell'emergenza coronavirus".

Sull'anomalia del dato intervenga la procura della Repubblica di Crotone, per verificare se sussistono fatti previsti dalla legge come reato". Lo afferma il presidente dell'associazione "Legalità democratica" Maximiliano Granata.