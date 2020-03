Crotone: salgono a 21 i contagiati da Coronavirus, al via somministrazione del Tocilizumab

Sono saliti a 21 i casi di contagio da coronavirus nella provincia di Crotone. Lo rende noto l'Azienda sanitaria provinciale specificando che 4 persone si trovano ricoverate presso l'ospedale San Giovanni di Dio di Crotone, altre quattro presso il Pugliese Ciaccio di Catanzaro e 13 si trovano in isolamento domiciliare. Il numero di soggetti attualmente sottoposti a sorveglianza sanitaria domiciliare e' di 328 mentre altri 116 soggetti hanno concluso senza conseguenze il periodo di sorveglianza domiciliare. L'Asp rende noto inoltre di aver istituito una unita' di crisi aziendale dedicata all'emergenza Covid 19, coordinata dal direttore sanitario Massimo D'Angelo, finalizzata a garantire le migliori performances del sistema sanitario provinciale in risposta alla diffusione del virus. E' inoltre in piena attivita' il reparto dedicato ai pazienti affetti da Covid 19, dotato di 14 posti letto ordinari, 4 di terapia intensiva, 2 per l'osservazione di potenziali casi di infezione. L'Asp di Crotone sta comunque definendo un piano operativo per l'ampliamento del reparto dedicato al Covid 19 e per l'allestimento di ulteriori posti di terapia intensiva da attivare immediatamente laddove si rendesse necessario.

Nel reparto, a partire da oggi, e' iniziata la somministrazione la somministrazione del Tocilizumab per il trattamento dell'infezione virale; ulteriori quantitativi dello stesso farmaco sono stati gia' ordinati dalla farmacia dell'ospedale. Cosi' come e' stato ordinato un cospicuo quantitativo di mascherine chirurgiche e Ffp2 e di tute protettive la cui evasione e' prevista per i prossimi giorni.