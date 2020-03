Rifondazione Comunista: “Solidarietà ai 52 dipendenti Carrefour Crotone”

"Il momento che sta attraversando il nostro Paese è uno dei più critici dal secondo dopoguerra e avrà ripercussioni profonde sulla società e sull'economia. Una fase in cui molte certezze dettate dal modello liberista si stanno sgretolando di fronte agli eventi drammatici delle ultime settimane legate all'espandersi del Covid-19 nella nostra penisola. Nonostante questo, una storia di lotta per i diritti, per il lavoro e per la dignità si chiude nel peggiore dei modi. Alle lavoratrici e ai lavoratori della GDL (Carrefour di Crotone), dopo aver ricevuto a ottobre la comunicazione di chiusura del punto vendita tramite un semplice messaggio via Whatsapp, sono arrivate le lettere di licenziamento. A nulla sono valsi 5 mesi di presidii, di trattative delle OO.SS., di incontri al MISE e al Ministero del Lavoro, dai quali era sorta una speranza per i 52 dipendenti circa il loro futuro legato alla CIG per cessazione e rilancio dell'attività. Uno colpo durissimo per 52 famiglie in un momento così difficile.

Sono anni che in tutta Italia assistiamo ad aziende in salute che chiudono i battenti, nella GDO come in qualsiasi altro settore, costringendo lavoratrici e lavoratori a dover ritrovare un lavoro e a vivere perennemente nel vortice della precarietà.

Per questo, oggi come a ottobre, torniamo ad esprimere solidarietà e vicinanza ai 52 dipendenti e alle loro famiglie". Lo afferma una nota del Partito della Rifondazione Comunista/Sinistra Europea – Calabria.