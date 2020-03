Coronavirus, il Coc di Isola Capo Rizzuto fa il punto sulla gestione dell’emergenza

Atteso il diritto di ogni cittadino a sapere qual è il punto della situazione nel territorio comunale nonché conoscere tutte le modalità di gestione di questa emergenza, il COC di Isola Capo Rizzuto, nella persona dell'Assessore delegato alla Protezione Civile dott. Roberto Puleo, informa:

"Facendo la necessaria premessa che il Covid-19 è una tipologia di emergenza che può definirsi "non convenzionale", in quanto un'emergenza epidemiologica di portata pandemica non si è mai verificata prima sul suolo nazionale e, pertanto, nonostante le professionalità e le competenze che l'Amministrazione comunale ha messo in campo per fronteggiarla, ha creato non poche difficoltà sia nella fase di programmazione che nella fase di esecuzione delle azioni previste. Già cinque giorni dopo il ricovero del paziente 1 presso l'ospedale di Codogno (20 febbraio 2020), si è inteso avviare una serie di riunioni tra il sottoscritto, il Sindaco ed i responsabili di funzione del Centro Operativo Comunale, al fine di iniziare a programmare risposte efficaci ad eventuali ipotesi di contagio sul territorio comunale. In tali riunioni si è anche valutata l'opportunità e la necessità adottare misure rispondenti ai caratteri della proporzionalità ed adeguatezza, come ad esempio l'Ordinanza Sindacale nr. 12 del 24.02.2020 (Emergenza sanitaria per Covid-19) che ricalca il DPCM del 23.02.2020. Si è inteso altresì provvedere alla formazione (e successiva fornitura) sul corretto uso dei dispositivi di protezione del personale della Polizia Locale e dei volontari delle Organizzazioni di Protezione Civile (con la gentile collaborazione dalla Croce Rossa di Crotone).

Nel mentre, grazie all'instancabile lavoro dell'assessore alla Sanità dott. Randolfo Fauci, sono state convocate più riunioni e tavoli tecnici (che continuano ad oggi) con i medici di famiglia ed i pediatri che operano sul territorio comunale, al fine di avviare una stretta collaborazione per fronteggiare l'emergenza.

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica nel nord Italia, era stata programmata una riunione del COC per il 9 marzo 2020 ma, a seguito del DPCM dell'8 marzo 2020, nella medesima giornata si è provveduto a convocare una riunione d'urgenza della Giunta e del COC. In queste sedi sono state emanate 2 Ordinanze Sindacali, una avente ad oggetto la sospensione dei mercati cittadini e di tutte le manifestazioni, rappresentazioni ed eventi in luogo pubblico ed una avente ad oggetto l'attivazione del Centro Operativo Comunale in sede permanente fino al cessare dell'emergenza. Siamo stati il primo Comune della Provincia di Crotone a provvedere all'attivazione del COC e di tutte le funzioni di supporto necessarie alla specifica emergenza, nonché all'attivazione delle strutture operative del volontariato di protezione civile. Ad oggi il COC oltre alle altre varie funzioni, fornisce informazioni ed assistenza domiciliare non sanitaria ai soggetti in quarantena tutti i giorni dalle ore 09:00 alle ore 18:00.

"Contestualmente, si è provveduto ad individuare ed allestire idonei locali per una eventuale attivazione da parte delle Autorità competenti della sede COM (Centro Operativo Misto) di Isola (che ha competenza su Isola e Cutro).

Giorno 9 marzo si sono tenuti una serie di tavoli tecnici tra il COC e i titolari degli esercizi commerciali che forniscono beni e servizi di prima necessità (supermercati e alimentari, farmacie, distributori di carburante ecc) al fine di avere garanzie circa il continuo rifornimento da parte dei fornitori, informando gli stessi sulle misure di prevenzione da adottare nei rispettivi esercizi, in previsione di un allargamento della zona rossa a tutto il paese, cosa che poi è avvenuta giorno 11 marzo 2020.

Contestualmente è stato attivato lo Smart Working al fine di garantire la corretta funzionalità dei servizi essenziali dell'Ente, nonché tutelare i dipendenti.

Si è anche provveduto a "reclutare" psicologi ed assistenti sociali volontari per fornire supporto psicologico ai soggetti in quarantena.

La Polizia Locale sin dal 9 marzo ha iniziato, in sinergia con l'Arma dei Carabinieri, una serie di controlli a tappeto su tutto il territorio comunale per verificare il rispetto delle disposizioni dei DPCM e delle Ordinanze che si sono susseguiti nel tempo, occupandosi altresì del monitoraggio degli spostamenti e dei controlli dei soggetti posti in quarantena obbligatoria.

"E' stata altresì disposta e programmata la sanificazione delle pubbliche vie del centro urbano di Isola e di tutte le frazioni, nonché la sanificazione dei parcheggi degli esercizi commerciali che forniscono beni e servizi di prima necessità, che inizierà a partire dalle ore 21:00 del 17 marzo. Si procederà altresì alla sanificazione dei locali ove sono ubicati i servizi pubblici essenziali dell'Ente e, ovviamente, è anche programmata la sanificazione degli asili nido e delle scuole di ogni ordine e grado che sarà eseguita poco prima della riapertura delle stesse.

Ad oggi non risulta che nel territorio comunale di Isola C.R. vi siano soggetti positivi al Covid-19, abbiamo contezza di circa 150 soggetti asintomatici posti in isolamento domiciliare volontario perché provenienti dal Nord Italia.

Rivolgo nuovamente l'invito a tutti i cittadini di restare a casa perché la nostra unica arma contro il Covid-19 è la collaborazione reciproca ed il distanziamento sociale, tutti a casa per lasciare il virus alla porta".