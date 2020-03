Coronavirus, vanno in Questura per casi non urgenti: due denunce a Crotone

Due persone sono state denunciate dalla polizia per essersi recate in Questura per delle istanze non urgenti e, dunque, violando le prescrizioni del Dpcm varato per contrastare la diffusione del Covid-19. I due, uno proveniente da Mesoraca, l'altro da Cirò, si sono presentati in Questura con in mano l'autocertificazione, affermando di essere lì per presentare delle istanze amministrative, che però, stando alla polizia, non essendo urgenti potevano essere trasmesse senza problemi via Pec. Da qui la denuncia per entrambi. (Adnkronos)

