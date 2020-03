Coronavirus: Fenimprese Crotone dona 400 mascherine mediche

L'associazione Fenimprese di Crotone ha donato 400 mascherine mediche per gli operatori del reparto di rianimazione dell'ospedale di Crotone. L'iniziativa e' stata realizzata in collaborazione con il Centro studio dentali dei dottori Lidonnici. "Ora - ha detto il presidente di Fenimprese Luca Mancuso - non e' il momento di fare business e' il momento di dare".

Mancuso ha invitato gli oltre 400 associati della provincia a "chiudere le attivita' commerciali non necessarie in questo momento. Chiudiamo tutti escludendo supermercati e farmacie. Rimanere aperti per generare debiti e rischiare la vita non ha senso. Il governo dovra' aiutare aziende e famiglie. Avremo aziende che si riprenderanno e non perderemo posti di lavoro. Meglio chiudere per un po' di giorni che vivere nell'incertezza e nei problemi per mesi". (ANSA)