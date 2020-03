Coronavirus, la Procura di Crotone dispone restrizioni fisiche per deposito istanze

Il procuratore della Repubblica di Crotone, Giuseppe Capoccia, recependo le disposizioni del governo per il contenimento del Covid-19, ha disposto, si legge in una nota, "che dal 9 marzo fino a nuova disposizione, le istanze, le denunce e le richieste indirizzate alla procura della Repubblica potranno essere depositate esclusivamente presso il front-office posto al piano terra del Palazzo di giustizia. Al momento del deposito verrà rilasciata una ricevuta con l'indicazione del giorno in cui gli atti richiesti potranno essere ritirati". Il "front-office - prosegue la nota - sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12" e "la consultazione degli atti richiesti in visione avverrà, secondo l'orario indicato nella ricevuta di deposito, all'interno dei locali dell'Ufficio denunce, nel rispetto della regola di una sola persona per volta. Le richieste potranno essere presentate anche via email".

