Coronavirus, l'Ispettorato del lavoro di Crotone agli utenti: “Usare email, evitare le strette di mano e mantenere distanza dai funzionari”

L'Ispettorato territoriale del lavoro di Crotone in una nota informa che in considerazione dell'evoluzione delle problematiche legate al coronavirus e a seguito delle indicazioni fornite dall'Inl agli Ispettorati territoriali del lavoro volte a minimizzare, per quanto possibile, le attivita' che comportano uno stretto contatto con il pubblico, al fine di ridurre il rischio di contagio, "viene privilegiato nei rapporti con l'utenza il ricorso a canali telematici e telefonici". Pertanto, sottolinea l'Ispettorato "si invitano i gentili utenti a voler contattare l'Ufficio tramite i seguenti canali istituzionali: indirizzo email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ; Tel. (Centralino): 0962-1909301; pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Si ricorda all'utenza che le richieste d'intervento, cosi' come tutte le istanze relative ad ogni provvedimento, possono essere presentate anche in modalita' telematica, allegando un documento d'identita' e servendosi dell'apposita modulistica presente sul sito istituzionale dell'Ispettorato Nazionale del lavoro. Sara' cura dell'Ufficio, ove necessario, ricontattare il richiedente ai recapiti indicati nell'istanza, si legge ancora nella nota di servizio dove si ricorda la possibilita' di procedere alla dichiarazione di dimissioni ordinarie in autonomia tramite l'apposita procedura online dal sito www.cliclavoro.gov.it accedendo all'area riservata con le proprie credenziali (PIN dispositivo INPS, oppure SPID). Tali misure di prescrizione vengono adottate a scopo meramente precauzionale, al solo fine di non dar luogo a momenti, sia pur temporanei, di aggregazione, fermo restando che, ove strettamente necessario, l'utenza potra' prendere appuntamento con l'Ufficio competente ai fini del disbrigo delle pratiche urgenti.

"Nel caso di accesso agli uffici di questo Ispettorato Territoriale - conclude la nota - gli utenti sono invitati ad attenersi alle regole precauzionali prescritte dal ministero della Salute e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, evitando comunque: assembramenti, strette di mano, mantenimento di una distanza di almeno un metro dai funzionari e dagli addetti ai servizi vari".