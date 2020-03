Crotone, la Camera di commercio: “Pubblicato bando di sostegno alle imprese”

"E' stato pubblicato il bando di contributo straordinario a sostegno delle imprese della provincia di Crotone colpite dalle calamita' naturali nei mesi di ottobre e novembre 2018". Lo rende noto la Camera di Commercio di Crotone. "L'ente ha ottenuto il finanziamento - e' detto in un comunicato - di un apposito fondo da parte di Unioncamere al fine di agevolare il ripristino delle condizioni di operativita' delle imprese colpite, mediante il ristoro dei danni subiti su immobili e dotazioni strumentali e per la rimessa in pristino delle attivita' pregresse". "La Camera di Commercio di Crotone, all'indomani degli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio provinciale nei mesi di ottobre e novembre 2018 - afferma il presidente Alfio Pugliese - si e' attivata al fine di sostenere le imprese danneggiate, organizzando tavoli di concertazione con le associazioni di categoria coinvolte, interloquendo con le istituzioni e, da ultimo, ottenendo un fondo da Unioncamere per dare un ristoro ai danni subiti dalle imprese. Il bando di contributo straordinario e' rivolto agli operatori economici che ad oggi non hanno avuto completo ristoro dei danni subiti ed ha l'obiettivo di risollevarne l'operativita'. E' solo sostenendo il cuore dell'economia, ovvero dalle imprese, che si puo' agire a tutela e sviluppo dell'intero territorio crotonese. La Camera di commercio di Crotone e le associazioni di categoria si sono attivate sin da subito per supportare le imprese nella ripartenza dopo i danni subiti e il bando pubblicato oggi e' un segno tangibile di tale operosita'. Purtroppo, il territorio attende ancora risposte dal livello nazionale, nonostante sia passato oltre un anno. Ancora una volta dobbiamo constatare, purtroppo, l'assenza dei rappresentanti politici e istituzionali nel dare riscontri concreti alle imprese ed ai cittadini della nostra provincia". Il bando, gia' reperibile sul sito internet della Camera di commercio di Crotone, sara' aperto fino alle 21 del 31 marzo e prevede una procedura a sportello, fino all'esaurimento dei fondi disponibili, pari a 225 mila 262 euro.

