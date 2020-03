Consorzio Ionio Crotonese: “E’ emergenza acqua”

"Non c'e' acqua per i finocchi e la sopravvivenza. E' emergenza sociale piu' che economica". E' quanto afferma, in una nota, Roberto Torchia, presidente del Consorzio di bonifica Ionio crotonese. "Abbiamo richiesto ulteriore irrigazione di soccorso - prosegue Torchia - perche' l'economia che ruota attorno alla coltura dei finocchi e' essenziale. Credevamo e crediamo di non dover piu' spiegare quanto sia essenziale, ma e' evidente che non lo comprendano solo i funzionari della Regione Calabria; e' evidente dal tono e dalle forme di risposta che scrivono. Lo diciamo da anni e lo abbiamo ribadito all'indomani del provvidenziale intervento della Prefettura dello scorso fine gennaio. Finche' non ci saranno interventi strutturali che riportino la priorita' sancita da Costituzione, leggi europee e dallo Stato italiano (oltre a quelle della natura), gli agricoltori calabresi, e del crotonese in particolare, dovranno continuare a fare l'elemosina ad ogni periodo di siccita'". "Non e' piu' possibile - sostiene ancora Torchia - proseguire con le politiche di emergenza che obbligano gli agricoltori ad organizzare forme di protesta rischiosissime per l'emergenza sociale che porta con se'; ed oggi con l'aggravante di un periodo di grave crisi generale sanitaria ed economica come questa. Noi vogliamo, invece, proseguire nel tentare di evitare risposte figlie della disperazione e proseguire a chiedere con forza una nuova strategia della gestione della risorsa acqua in Calabria e soprattutto in questo territorio".

Dettagli Creato Lunedì, 02 Marzo 2020 18:35