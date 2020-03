Crotone: il presidente della Camera di Commercio, Pugliese, incontra il nuovo vescovo Panzetta

"Il presidente della Camera di Commercio di Crotone Alfio Pugliese ha incontrato, nei giorni scorsi, il nuovo arcivescovo di Crotone Angelo Raffaele Panzetta per un colloquio volto ad analizzare la situazione territoriale e mettere in atto le azioni da realizzare a sostegno dello sviluppo sociale ed economico della comunita'". Lo riferisce un comunicato dell'ente camerale. "E' stato un incontro molto proficuo - afferma Pugliese - finalizzato ad esaminare le principali criticita' del sistema socioeconomico territoriale, anche a partire dai dati e dagli Osservatori realizzati dalla Camera di commercio di Crotone. Il nuovo Arcivescovo ha dimostrato la massima disponibilita' a collaborare in un clima di sinergia, indispensabile per costruire un futuro piu' florido per i nostri giovani e per la cittadinanza tutta".

"Nel corso dell'incontro abbiamo espresso la volonta' della Camera di commercio di Crotone - aggiunge Pugliese - di collaborare per ogni azione che l'Arcivescovo decida di mettere in campo per lo sviluppo della nostra provincia anche e soprattutto con riferimento alla riduzione del divario tra domanda e offerta di lavoro, al fine di limitare la problematica della disoccupazione che affligge tanta parte della cittadinanza crotonese". "Soddisfazione e' stata espressa anche dall'arcivescovo Panzetta - e' detto nel comunicato - per il contributo che la Camera fornisce alle istituzioni crotonesi e al sistema imprenditoriale".