Lo youtuber Gianmarco Zagato a Crotone

Il famoso youtuber Gianmarco Zagato incontrerà i suoi fans e firmerà le copie del suo ultimo libro, Sabato 22 febbraio alle ore 18:00 presso Mondadori Bookstore a Crotone

Incontro sarà animato dalla presenza di Radio Studio 97 la voce di Crotone e provincia.

È passato un anno da quando Gianmarco ha visitato Villa Malnati per la prima volta, ma il desiderio di scoprire cosa nasconde quel luogo così misterioso non lo ha abbandonato. Per mesi e mesi lui, sua sorella e le sue cugine hanno convissuto con eventi paranormali legati alla loro avventura in quel luogo maledetto: video corrotti, file audio disturbati e molto altro. Per Gianmarco è impossibile dimenticare, inutile far finta che quel giorno, a Villa Malnati, non sia successo niente. L'unico modo per riprendere le redini della propria vita è fare ritorno nella casa abbandonata e capire una volta per tutte a chi appartiene lo spirito che abita quelle stanze, qual è il suo scopo e che cosa è successo veramente lì più di cento anni fa, quanto Arturo Malnati uccise sua moglie e la figlia, rinchiudendo il corpo della piccola all'interno di un orologio a pendolo... Il viaggio continua, il mistero si infittisce. Scopriremo la verità?