Migranti, intesa Provolley-Cri per uso di palestre e strutture

La società Provolley Crotone, societa' che milita nel campionato di pallavolo di Serie C calabrese, ha siglato una convenzione con la Croce Rossa Italiana che gestisce il Regional Hub di Sant'Anna per i migranti attraverso la quale si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le proprie strutture e le palestre individuate per l'espletamento di alcune attivita', gli ospiti del centro Sant'Anna che hanno manifestato interesse per la pallavolo. "Il nostro - ha detto Gaetano Riga, presidente della Provolley Crotone - vuole essere un piccolo contributo per chi arriva sulle nostre coste dopo aver vissuto delle tragedie e spera di trovare una vita nuova da cui ripartire. E' il nostro concetto di integrazione, allo stesso tempo vogliamo fare un invito anche a tutte le famiglie crotonesi che non possono permettersi di far praticare uno sport ai propri figli: le nostre porte saranno sempre aperte".

Dettagli Creato Sabato, 15 Febbraio 2020 18:59