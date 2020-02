Provincia di Crotone, doppio candidato dal Pd. Iacucci: "Chi sfida quello ufficiale è fuori dal partito"

"Chi del Pd si candida contro il Pd e' fuori dal partito. Lo stabilisce lo Statuto". Lo ha detto Franco Iacucci, commissario della federazione del Pd di Crotone, a proposito della candidatura a presidente della Provincia di Maria Grazia Vittimberga che si contrappone al candidato ufficiale del Pd, Annibale Parise, ed a Francesco Paletta, scelto da una coalizione bipartisan. L'affermazione di Iacucci e' arrivata nel corso della conferenza durante la quale e' stata presentata proprio la candidatura di Parise, 50 anni, sindaco di Mesoraca. "Parise - ha continuato Iacucci - non e' una scelta del commissario ma viene fuori da una discussione ed ha visto d'accordo 13 delle 14 amministrazioni comunali che fanno riferimento al Pd. Parise e' un candidato quindi rappresentativo del Pd e che consolida l'unita' del partito".

L'unica amministrazione dem contraria e' stata quella di Isola Capo Rizzuto da cui e' poi venuta fuori la candidatura del sindaco Maria Grazia Vittimberga.

"Non c'e' bisogno di prendere provvedimenti - ha ribadito Iacucci - perche' e' lo statuto del partito che dice che il tesserato che si candida contro il Pd e' escluso dal partito. Valuteremo nei prossimi giorni anche il comportamento del circolo di Isola Capo Rizzuto. Il Pd di Crotone sta percorrendo la strada dell'unita' e non vuole piu' essere subalterno a scelte fatte da altri e per questo diciamo no ad alleanze con il cappio al collo: quella stagione e' finita". Parise, definendo "grottesca la decisione della candidatura del sindaco Vittimberga", ha evidenziato la necessita' di interventi per la viabilità e per le strutture scolastiche.