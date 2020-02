Venerdì a Crotone convegno Ordine dottori commercialisti

I dottori commercialisti della provincia di Crotone, "nel corso dell'ultimo anno, hanno visto crescere i propri ricavi arrivando a un reddito medio, pari a poco piu' di 27.000 euro, e un volume d'affari di 43.000 euro che superano rispet,tivamente del 6,4% e del 2,1% il dato regionale, rimanendo, pero' ancora nettamente al di sotto della media italiana, con uno scarto rispettivamente del 59% e 64%". Lo rende noto la Cnpadc, Cassa nazionale di previdenza dei dottori commercialisti, che nella citta' della Calabria ha promosso un convegno, incentrato sul welfare a favore degli iscritti, venerdi' 7 febbraio presso la sede dell'Ordine dei commercialisti di Crotone (in via dei Mille, 13), a partire dalle 9. "Il supporto alla professione e l'impegno per garantire a tutti trattamenti pensionistici adeguati passa anche per il sostegno ai giovani professionisti che, spesso, si trovano ad affrontare spese importanti nello sviluppo del proprio percorso lavorativo. Abbiamo recentemente pubblicato un bando per la copertura dei costi di avvio degli studi professionali e a favore delle aggregazioni tra professionisti, e deciso di mettere gratuitamente a disposizione dei neoiscritti la copertura Rc professionale", afferma il presidente della Cassa Walter Anedda. Al convegno crotonese, si legge in una nota, "sara' presente il personale della Cnpadc con un desk per consulenze di carattere contributivo, previdenziale e assistenziale".

Mercoledì, 05 Febbraio 2020