Regionali: bagno di folla per Santacroce a Isola di Capo Rizzuto: "Tutelare e valorizzare il turismo balneare e le risorse agricole con i prodotti d'eccellenza"

A Isola di Capo Rizzuto, bagno di folla oltre 200 persone all'incontro con la cittadinanza a fare gli onori di casa il presidente del movimento forense crotonese l'Avv. Salvatore Rocca.

Il candidato di Forza Italia Santacroce- ha dichiarato mi sono confrontato è ascoltato le istanze dei cittadini che con i loro prodotti d 'eccellenza contribuiscono da sempre a fare grande la Terra di Calabria.

Ho trovato ad aspettarmi amici e sostenitori che, nonostante tutto, credono ancora ad una Nuova Primavera per la nostra Terra, è gente laboriosa, che produce e che merita risposte che siano esaustive, finalmente. Dobbiamo valorizzare e tutelare il territorio del Crotonese e di Isola di Capo Rizzuto, la mia presenza sarà continua, tra di voi mi sento a casa mia.

Per un'agricoltura al passo con i tempi, smart, 5.0, è indispensabile migliorare le prestazioni del dipartimento agricoltura attraverso: 1) un processo di riqualificazione dei dipendenti nel settore della regione preposto all'agricoltura, in modo da esser pronti alle innovazioni e al continuo sviluppo del settore agricolo, questo uno dei punti strategici per il futuro del dipartimento; 2) un processo di aggiornamento e adeguamento del sistema informativo onde poter garantire la definizione di un sistema informatico agricolo regionale adeguato alle esigenze del comparto. Il SIAN infatti, non è mai riuscito a garantire una implementazione della PAC adeguata con i tempi richiesti dagli agricoltori, rallentando flussi finanziari ed esponendo a rischi di mercato gli agricoltori calabresi.

Bisogna -ha concluso Santacroce- mettere in rete piccoli e grandi imprenditori locali, aiutandoli nel processo di commercializzazione dei loro prodotti con incentivi e siiti perché il vero tessuto dell'economia crotonese parte da loro.

Oggi prosegue il tour di Frank Mario Santacroce, atteso a Guardavalle.