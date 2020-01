Morte Gaetani, Flora Sculco: “Grave perdita che segna tutti noi”

"Un duro colpo, una grave perdita che segna tutti noi. L'onorevole Rocco Gaetani lascia un vuoto grande, un uomo che ha segnato profondamente la politica crotonese, un uomo risoluto, in grado di suscitare sentimenti forti. Non si e' mai sottratto al confronto, ha lavorato mettendoci sempre la faccia". Lo afferma, in una dichiarazione, la consigliera regionale Flora Sculco facendo riferimento alla morta dell'ex deputato dell'Ulivo. "Oggi salutarti - aggiunge - e' davvero difficile. Sapere che non ascolteremo piu' le tue parole, le tue analisi politiche, sembra impossibile. Hai sempre dimostrato coraggio, da uomo, da operaio, da politico e da amministratore. Sei rimasto sempre fedele alle tue idee e principi, che hai difeso con intelligenza e caparbieta'. Ecco e' cosi' che io voglio ricordarti, con il sorriso di chi nelle difficolta' ha visto sempre un'occasione per mettersi in gioco, per crescere". "Riposa in pace Rocco - conclude Flora Sculco - e lassu' continua a sorridere anche per noi, che oggi abbiamo solo lacrime".

Dettagli Creato Lunedì, 20 Gennaio 2020 20:06