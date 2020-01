Santacroce (Forza Italia): "Valorizziamo la grande rete enogastronomica di Cirò Marina e del Crotonese"

"Anche qui-ha dichiarato Santacroce -mi sono confrontato con la cittadinanza, accolto le istanze dei tanti imprenditori che con i loro prodotti d 'eccellenza contribuiscono da sempre a fare grande la Terra di Calabria. Il vino, la sardella calabrese, conosciuta ai più come il "caviale del Sud", i formaggi, il finocchio di isola, tutte eccellenze che meritano costante attenzione ed altrettanta promozione. Ho trovato ad aspettarmi amici e sostenitori che, nonostante tutto, credono ancora ad una Nuova Primavera per la nostra Terra, è gente laboriosa, che produce e che merita risposte che siano esaustive, finalmente. Merita una classe politica che si faccia carico delle istanze di chi, grazie al suo lavoro ed alla sua volontà, troppo spesso supportata da null altro, rende ogni giorno grande la Calabria". Bisogna, ha concluso Santacroce, mettere in rete piccoli e grandi imprenditori locali, aiutandoli nel processo di commercializzazione dei loro prodotti con incentivi e siiti perché il vero tessuto dell'economia crotonese parte da loro.

Oggi prosegue il tour di Frank Mario Santacroce, atteso a Vibo Valentia