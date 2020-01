Inchiesta ‘Thomas’: finanzieri indagati “spiavano politici, generali della Gdf e uomini dei servizi segreti”

Spiavano politici italiani, generali della Guardia di finanza, imprenditori e persino uomini del Sismi per carpire informazioni sul loro conto. Protagonisti tre militari della Guardia di finanza del comando provinciale di Crotone insieme ad un ex collega ora in pensione che consultavano la banca dati Serpico in modo abusivo. E' quanto emerge – riporta l'Agi - dall'indagine "Thomas" (leggi qui) portata a termine dalla stessa Guardia di Finanza di Crotone mercoledi' scorso, nella quale sono finiti in manette il presidente della Banca di credito cooperativo del Crotonese, Ottavio Rizzuto, il cardiologo del policlinico Gemelli di Roma Alfonso Sestito e l'imprenditore Rosario Le Rose.

I finanzieri sono indagati a vario titolo per accesso abusivo a sistema informatico, omessa denuncia e rivelazione di segreti d'ufficio. Su due di loro pende anche l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Nella stessa vicenda sono coinvolti anche tre imprenditori di Cutro accusati di istigazione alla corruzione.