Pd, nominato coordinamento organizzativo a Crotone

"Cosi' come avevo annunciato nei giorni scorsi, e' stato formata la squadra del Coordinamento elettorale-organizzativo provinciale del Pd. Il partito deve tornare ad essere protagonista, aperto ai territori e alla comunita'. E bisogna rafforzare l'impegno in vista delle ormai imminenti elezioni regionali del 26 gennaio". Lo afferma, in una nota, il Commissario della Federazione provinciale di Crotone del Pd, Franco Iacucci. "Ribadiamo ancora una volta - aggiunge Iacucci - l'impegno nell'affrontare questa campagna elettorale e nel ricostruire il Pd a Crotone e in tutta la provincia. Questa battaglia il 26 gennaio possiamo vincerla, ma c'e' bisogno dell'impegno e della mobilitazione di tutti".

Dettagli Creato Giovedì, 16 Gennaio 2020 18:14