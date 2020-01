﻿Regionali, Santacroce (Forza Italia): "Dobbiamo valorizzare l’offerta turistica balneare di Ciro’ Marina ed il suo prodotto d’eccellenza del territorio, il vino"

La valorizzazione dell'offerta turistica balneare per il territorio di Ciro' Marina costituisce una priorità strategica e non può essere disgiunta da una strategia di riorganizzazione degli spazi turistici che miri ad un riequilibrio delle condizioni

ambientali e ad una valorizzazione delle relazioni sinergiche tra turismo, territorio e ambiente.



Per quel che attiene gli aspetti più direttamente operativi, la riqualificazione del sistema turistico

meridionale dovrebbe procedere su due distinte linee d'intervento, ciascuna caratterizzata da

suoi propri obiettivi: da una parte, interventi rivolti a migliorare la qualità delle infrastrutture turistiche e delle risorse umane che operano all'interno di questo settore; dall'altra, interventi di ridefinizione dei prodotti turistici in modo che si possa fornire una risposta più adeguata ed efficace alle richieste che provengono dai diversi flussi di domanda. Dobbiamo valorizzare inoltre, l'eccellenza nella produzione del vino di Ciro' in Italia e nel mondo con la sua promozione. Di tutto questo ne parlerà il candidato di Forza Italia Frank Mario Santacroce, in un evento pubblico moderato dall'Avv. Salvatore Rocca, giorno 18.01.2020 verso le ore 17:00 presso la sala del "Max Trattoria Enoteca" tutta la cittadinanza è invitata a partecipare, seguirà aperitivo.