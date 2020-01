Salvini a Crotone: “Agricoltura settore cruciale, folle no assessorato in giunta regionale”

"Siamo qui perche' vogliamo portare gli ultimi tra i primi. Sanita', infrastrutture, Statale 106, disoccupazione giovanile, 'ndrangheta: questa non e' la Calabria, e' una pessima, brutta parte di Calabria. Trovo qui tanta gente che ha voglia di lavorare, crescere, fare famiglia, curarsi, viaggiare". Lo ha detto Matteo Salvini che questa sera a Crotone ha inaugurato la sede provinciale della Lega, alla presenza del coordinatore provinciale, Giancarlo Cerrelli, e di un gruppo di militanti. "Potevamo partire da un salotto buono - ha aggiunto il leader della Lega, spiegando la ragione della sua presenza in Calabria - ma come Lega partiamo da dove c'e' piu' da lavorare. Ho scelto Crotone e sono orgoglioso di questa scelta".

A proposito dei candidati schierati nella lista della Lega in Calabria per le elezioni regionali che saranno presentati questa sera a Crotone, Salvini ha spiegato che "li ha scelti il territorio e sono contento. Dal 27 gennaio ci sara' da lavorare per cinque anni. In questa manovra economica economica abbiamo presentato, ma poi sono stati bocciati, emendamenti per portare 400 milioni di euro sulla statale 106. Sto marcando a uomo gli uffici di Anas perche' si vada avanti con i progetti. E questo e' collegato all'agricoltura, al turismo, al piano-spiagge, al piano-rifiuti. Questa e' una terra che ha nell'agricoltura una delle sue principali fonti di reddito e lavoro ed in questi anni non c'era neanche un assessore all'Agricoltura e un responsabile che seguisse l'agricoltura calabrese a Roma e a Bruxelles". "Quindi il Pd ha trattato questa terra come ultima delle ultime. Adesso noi non promettiamo miracoli pero' dove governa la Lega i servizi funzionano e mi ripropongo di fare lo stesso in Calabria".

"Ho incontrato la Calabria che non chiede assistenza ma sanita', lavoro e infrastrutture. L'ho incontrata a Cosenza, a Botricello, qui a Crotone e la cosa bella e' che anche citta' tradizionalmente di sinistra, e questo vale in Calabria come in Emilia Romagna, adesso si riempiono le piazze con la Lega", ha detto ancora Salvini a proposito del suo tour. "In molti mi dicono: io votavo a sinistra ma adesso quella di Renzi e Zingaretti non e' piu' la sinistra degli operai ma dei banchieri", ha aggiunto. "Abbiamo raccolto questa eredita': diritto alla vita, diritto al lavoro, non redditi di cittadinanza distribuiti a casaccio ma sviluppo, infrastrutture, porti e aeroporti degni di questo nome; basta con i 40 mila calabresi che ogni anno prendono il treno e l'aereo per andare a farsi curare in altre regioni d'Italia". "Per la prima volta dal dopoguerra ad oggi ci sara' la Lega in Regione Calabria, opportunita' storica di cambiamento nel centrodestra. Tutti gli altri nel bene e nel male questa terra l'hanno governata. Il governatore si chiamera' Jole e la Lega sara' il primo partito della Calabria. Questa e' una terra che non chiede miracoli ma opportunita'", ha detto ancora il leader leghista. "E da ex ministro dell'interno, quartiere per quartiere lotta alla merda della 'ndrangheta. Li inseguiremo e li perseguiteremo senza pieta'" ha concluso Salvini.