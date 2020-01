Salvini a Crotone: “Viviamo in un Paese strano, chi difende confini rischia di essere arrestato”

"Ho una certezza, vinciamo. Ma vorrei stravincere in Calabria, cancellare il Pd che ha fatto disastri in questa terra, dargli una lezione, se non mi arrestano prima. Perche' viviamo in uno strano Paese dove c'era uno che faceva il ministro dell'interno e bloccava gli sbarchi e c'era una che faceva gli sbarchi e per farlo ha speronato una motovedetta della guardia di finanza. Risultato, lei va a fare lezioni ed il ministro va in tribunale per sequestro di persona. E' una schifezza". Lo ha detto Matteo Salvini a Crotone.

Dettagli Creato Venerdì, 10 Gennaio 2020 20:33