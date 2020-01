Crotone, Gd: "Sostegno ai candidati Pd"

"Le imminenti elezioni regionali rappresentano un appuntamento fondamentale per ogni cittadino calabrese interessato al futuro della sua regione. Un appuntamento che, è inutile negarlo, riguarderà ancor di più i crotonesi, che subito dopo saranno chiamati a eleggere gli organi di governo cittadini dopo il fallimento della precedente maggioranza. I rappresentanti che decideremo di votare rappresenteranno la premessa della Calabria che vogliamo vivere. Decideremo se costruire una Calabria periferia del Paese, governata da forze solo apparentemente "sovraniste" ma, in concreto, antimeridionaliste e leghiste o qualcosa di diverso. Allo stesso tempo, l'appuntamento elettorale definirà che tipo di Partito democratico vogliamo per la nostra regione e la nostra città". Lo scrive Alessandro Milito, Coordinatore GD Città di Crotone.

"In questo senso, l'appello del Commissario Franco Iacucci ad una definitiva chiarezza è positivo e va accolto in pieno.

Tutti gli iscritti, e a maggior ragione i dirigenti del partito crotonese, devono impegnarsi a sostenere i candidati del partito stesso: questi sono Carolina Girasole e Sergio Arena. Un concetto banale ma che evidentemente necessita di essere richiamato con forza in un partito che da tempo ha perso la rotta ed il rispetto delle sue stesse regole. Solo recuperando quest'ultime il partito potrà riassumere quella dignità necessaria per presentarsi al giudizio degli elettori, giustamente delusi. Solo con il definitivo superamento di ambiguità, troppo a lungo covate, il PD crotonese potrà recuperare quella credibilità che una forza di governo deve coltivare costantemente".