Domani seduta del consiglio comunale di Isola Capo Rizzuto

Il presidente del consiglio comunale di Isola Capo Rizzuto, Luigi Rizzo, convoca l'assise, in seduta Ordinaria, per il giorno 30/12/2019, alle ore 09:30 in prima convocazione, ed in seconda convocazione alle ore 11;30 della stessa giornata; presso la sala Consiliare sita in palazzo Barracco del Comune di Isola di Capo Rizzuto, per trattare i seguenti punti all'ordine del giorno.

1. Surroga Consigliere Comunale dimissionario Pangallo Maria;

2. Approvazione verbali seduta precedente;

3. Dichiarazione di appartenenza e formazione gruppi consiliari;

4. Nomina della Commissione Elettorale

5. Individuazione degli enti e delle società partecipate costituenti il gruppo amministrazione pubblica del Comune di Isola Capo Rizzuto e definizione del perimetro di consolidamento esercizio 2018;

6. Modica alla delibera della commissione straordinaria adottata con i poteri del consiglio n. 27 del 13/06/2019 di approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2018, ai sensi dell'art.227 del D.LGS n. 267/2000. Nuova definizione dell'avanzo di amministrazione;

7. Riapprovazione dello schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2019.