Cotronei (Kr), prosegue programmazione per le feste natalizie

Festività natalizie, prosegue all'insegna delle tradizioni la programmazione socio-culturale promossa dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con partner pubblici e privati. Questa sera, venerdì 27 dicembre si alzerà il sipario, che proseguirà domani sabato28 dicembre, su uno degli eventi più attesi, il Cantassieme. Il prossimo appuntamento in calendario è previsto lunedì 6 gennaio con la Tombolata dell'Epifania.

Il festival canoro giunto ormai alla sua quinta edizione torna al Teatro Comunale. Quest'anno per la prima volta a sfidarsi a colpi di note non saranno solo artisti di Cotronei, sono infatti pervenute richieste d'iscrizione anche da parte di allievi di scuole di canto di Petilia Policastro e Crotone. La competizione si svolgerà, come ormai di rito in due serate, la prima di presentazione dei brani e la seconda conclusiva in cui verranno nominati i vincitori. L'evento promosso in collaborazione tra la Proloco e il Comune si svolgerà, sia oggi venerdì 27 dicembre, che domani sabato 28 dicembre a partire dalle ore 21.30.

Lunedì 6 gennaio invece alle ore 18, presso la Sala Consiliare verrà riproposta la tombolata augurale rivolta ai bambini della Città per poi proseguire la serata, in compagnia delle famiglie, in Piazza allietati dalla musica di Simona Costantini del Tipitipitero.