Quattro docenti dell’I.I.S. “Pertini Santoni” di Crotone in formazione in Finlandia

Si è tenuto a OULU (FINLANDIA), dal 7 al 12 Dicembre 2019 la seconda Attività di formazione/insegnamento/apprendimento (LTTA) presso l'Istituto Partner AMMATIPISTO LUOVI, Oulu, anella Finlandia settentrionale.

Il meeting internazionale ha avuto per tema il miglioramento del processo di insegnamento/apprendimento in base allameta-analisi del prof. John Hattie, famoso ricercatore neozelandese, ormai noto in tutto il mondo per aver passato in rassegna numerosi studi nel campo dell'insegnamento, al fine di individuare le pratiche didattiche più efficaci in classe.

Tutti i partecipanti hanno cercato di trovare una risposta a una domanda che si pongono molti studenti: "Come massimizzare l'efficienza dell'apprendimento?"

E' emerso che i fattori che influenzano maggiormente l'apprendimento degli studenti sono l'autostima, l'autovalutazione un efficace feedback o l'insegnamento basato sulla soluzione di problemi, lo scambio di buone pratiche con colleghi Europei.

Alla luce di quanto sopra esposto, i Partners hanno deciso di svolgere in Finlandia, Paese che vanta il miglior sistema scolastico al mondo e in cui l'insegnamento è una delle professioni che gode di maggiore rispetto.

L'Istituto Partner Finlandese ha anche inteso offrire ai colleghi Europei una visita del territorio Domenica 8 Dicembre, includendo nel programma di socializzazione l'escursione all'Isola di Hailuoto, comune di 1.002 abitanti, poco distante da OULU, durante la quale i partecipanti dei 9 Paesi Europei hanno potuto ammirare lo spettacolo straordinario del mare ghiacciato nel Golfo di Botnia, nel quale hanno anche traghettato con grande stupore per raggiungere l'Isola.

Al termine del corso, tutti i partecipanti hanno ricevuto l'attestato di partecipazione e l'EUROPASS MOBILITA', documento che registrara le conoscenze e le competenze acquisite in un altro paese europeo.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla Dirigente Scolastica DOTT. ssa IDA SISCA e per i risultati ottenuti dal Dipartimento ERASMUS+ dell'Istituto, coordinato dalla Prof.ssa Ornella Pegoraro, che ha coniugato valori tra lingue, educazione inclusiva, eticità, capacità collaborativa e condivisione di buone pratiche a livello Europeo.