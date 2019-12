"Rinascita-Scott", Pugliese (Camera di Commercio Crotone): "Ventata di speranza"

"Non possiamo che esprimere un sentito plauso alla Magistratura e alle Forze dell'Ordine per l'importante operazione Rinascita Scott che ha interessato l'intera Calabria compresa la nostra provincia". Lo afferma, in una nota, il presidente della Camera di commercio di Crotone Alfio Pugliese. "Un'operazione determinante per la storia della nostra regione - prosegue Pugliese - in quanto ha evidenziato in maniera massiccia i rapporti tra criminalita' e mondo istituzionale, imprenditoriale e professionale, una rete invisibile che come una gramigna attanaglia i nostri territori deprimendo ogni virgulto di sviluppo. Eppure, come ha evidenziato spesso il procuratore Gratteri, soprattutto oggi diventa necessaria una convergenza politica e istituzionale su tale battaglia di civilta' ossia la lotta indefessa contro mafie e corruzione. Mafie e corruzione sono, infatti, due cancri che minano il presente e il futuro della nostra regione e dell'intero Paese: ciascuno deve impegnarsi in prima linea nel tentativo di estirparli a beneficio delle prospettive di vita dei nostri figli e di intere comunita'". "La ventata di speranza che arriva da operazioni quali Rinascita Scott - prosegue Pugliese - e' significativa, soprattutto in occasione delle imminenti scadenze elettorali. E ci ricorda la necessita' di rifiutare con convinzione e senza compromessi qualsiasi logica clientelare. Il vero sviluppo, che si traduce in occupazione per le nuove generazioni e crescita per le attivita' imprenditoriali, puo' derivare solo dal rispetto della legalita' e dal netto rigetto delle facili promesse dietro cui si nascondono le spire velenose delle organizzazioni criminali".

