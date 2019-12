Cotronei (Kr), rinnovata la concessione di un immobile comunale alla Croce Rossa

"Politiche sociali, i tagli alle risorse ai Comuni non possono influire sulla qualità dei servizi da erogare al cittadino. In questa direzione, specialmente se si tratta del diritto alla salute, l'impegno per fronteggiare le emergenze diventa supplementare. Il dialogo e la sinergia con gli attori sociali diventa indispensabile. A quanti condividono con l'Amministrazione Comunale sforzi e obiettivi va il nostro ringraziamento". È quanto dichiara il Sindaco Nicola Belcastro informando che per queste ragioni la Giunta nei giorni scorsi ha approvato la delibera attraverso la quale si rinnova la concessione, a titolo gratuito di un immobile comunale all'unità territoriale di Cotronei del Comitato della Croce Rossa di Santa Severina. Continuerà ad essere ospitata al primo piano di Palazzo Russo, ex sede dell'Istituto professionale.

"L'intera struttura – aggiunge il Primo Cittadino – dopo opportuna riqualificazione sarà adeguata ad edificio di edilizia popolare, rispondendo all'intenzione di questo Esecutivo a continuare nell'impegno a dare risposte alle famiglie che vivono in condizioni svantaggiate.

Siamo particolarmente grati all'unità territoriale della Croce Rossa – continua Belcastro - per la sua presenza costante sul territorio. Svolge attività di soccorso di carattere sanitario, offrendo supporto nei servizi sociali e collaborando attivamente con il Comune. Con circa 60 volontari ed ha un parco macchina che si avvale di tre ambulanze, rappresenta davvero una grande risorsa per Cotronei".

I locali, che continueranno a rimanere di proprietà comunale, sono stati affidati alla realtà associativa per cinque anni con possibilità di rinnovo del comodato.