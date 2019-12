Spari a Crotone forse contro pregiudicato: indagini in corso

Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi nella serata di sabato scorso a Crotone, forse all'indirizzo di un uomo già noto alle forze dell'ordine. Si tratta di Alessandro Covelli, 63enne crotonese, ex collaboratore di giustizia. Sull'episodio sono in corso indagini della polizia. Il personale della Squadra Volanti e della Squadra Mobile sono intervenuti dopo una segnalazione di esplosioni di colpi d'arma da fuoco. Giunti sul posto gli agenti hanno contatto il 63enne, attualmente sottoposto alla misura della Sorveglianza speciale, il quale, ha riferito che mentre era nel piazzale del proprio condominio ha sentito sparare alle proprie spalle, e per questo ha iniziato a correre in direzione della propria abitazione riuscendo a mettersi al riparo. Dai successivi accertamenti degli investigatori e da personale del Gabinetto provinciale di Polizia scientifica, e' emerso che i colpi hanno raggiunto la parete perimetrale di un edificio. Sul posto sono stati anche trovati alcuni bossoli calibro 9.

