Medico aggredito in ospedale a Crotone: paziente voleva saltare la fila al Pronto soccorso

Un medico in servizio al Pronto soccorso dell'ospedale di Crotone e' stato vittima di un'aggressione da parte di un uomo che pretendeva di essere immediatamente visitato. L'aggressione e' avvenuta ieri notte. La vittima e' il dirigente ospedaliero dell'Unita' operativa della Medicina d'Urgenza, Pronto Soccorso e Accettazione, D.S,. aggredito verbalmente e fisicamente da un uomo - L.F. di 57 anni di Crotone con piccoli precedenti - che, saltando le procedure di triage, pretendeva una banale misurazione di pressione. Sono prontamente intervenute le Guardie giurate per allontanare il soggetto e subito dopo la pattuglia dei Carabinieri che ha denunciato l'uomo per interruzione di pubblico servizio e aggressione a pubblico ufficiale. Per il medico una prognosi di quindici giorni. Quella della scorsa notte ai danni del medico e' solo l'ultima di una lunga serie di aggressioni ai danni del personale. Medici e sanitari del pronto soccorso di Crotone denunciano una situazione ormai insostenibile.

Dettagli Creato Domenica, 15 Dicembre 2019 20:06