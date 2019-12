Il Crotone Calcio farà installare le luminarie e l’albero di Natale in città

Sara' il Football Club Crotone a far installare le luminarie natalizie nel centro cittadino. In considerazione delle difficolta' amministrative e finanziarie del Comune - che e' commissariato dopo le dimissioni del sindaco - la societa' calcistica ha deciso di intervenire rispondendo all'appello del commissario prefettizio Tiziana Costantino, per rendere piu' piacevoli le festivita' natalizie. Il presidente della societa' Gianni Vrenna ed il direttore generale Raffaele Vrenna hanno sottoscritto un protocollo d'intesa impegnandosi a provvedere all'installazione delle luminarie nel centro cittadino e di un albero stilizzato in piazza Caputi che verra' realizzato grazie all'intervento dei vigili del fuoco di Crotone. Si tratta di un albero di 16 metri creato con una scala italiana e scala a ganci, attrezzatura storica dei pompieri. L'albero sara' illuminato con i colori rossoblu del Crotone. "La Societa' - si legge in una nota dell'Fc Crotone - ha cosi' fortemente voluto preservare, per i bimbi e per la comunita' intera, quell'atmosfera festosa che altrimenti sarebbe stata inevitabilmente smorzata".

Dettagli Creato Mercoledì, 11 Dicembre 2019 20:25