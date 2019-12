Crotone, incidente sulla statale 107: 5 feriti

Cinque persone sono rimaste ferite in un incidente della strada avvenuto questo pomeriggio lungo la statale 107 Crotone-Cosenza, in prossimita' della localita' Corazzo, ai confini tra i comuni di Crotone e Scandale. Probabilmente a causa della pioggia battente che cadeva in quel momento due autovetture che procedevano negli opposti sensi di marcia si sono scontrate frontalmente, si tratta di un Suv Hyundai con una persona a bordo e di una Fiat Bravo che trasportava una intera famiglia composta da quattro persone, tra le quali due minori. Tutte cinque le persone sono rimaste ferite; in particolare una donna che era a bordo della Fiat Bravo e' stata tirata fuori dalle lamiere dai Vigili del fuoco dopo un lavoro di taglio molto accurato e delicato di alcune parti della vettura. Alla fine dell'intervento di estricazione della ferita da parte dei vigili, la donna e' stata presa in consegna dai sanitari giunti sul posto con tre ambulanze del 118 e della Misericordia. I feriti sono stati tutti ricoverati all'ospedale di Crotone in codice rosso ma non in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti per i rilievi del caso la Polizia Stradale ed i Carabinieri.

Dettagli Creato Venerdì, 06 Dicembre 2019 18:44