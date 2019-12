Crotone, incidente sulla strada statale 106 ‘Jonica’: 7 feriti

E' di sette feriti il bilancio di un incidente avvenuto questa sera sulla strada statale 106 "Jonica", che è stata chiusa provvisoriamente al traffico - in entrambe le direzioni - al km 258,800 nel territorio comunale di Crotone.

Per cause in corso di accertamento, il sinistro ha coinvolto tre veicoli causando il ferimento di sette persone.

Al momento il traffico è deviato su viabilità secondaria segnalata in loco.

Sul posto sono presenti il personale Anas, 118 e delle Forze dell'Ordine per l'accertamento della dinamica, la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.