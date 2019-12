Gli avvocati Rocca e Santacroce in difesa dei Consumatori presentano a Crotone in due giorni di convegno la piattaforma: "CONCILIAWEB"

Grande partecipazione tra gli avvocati del foro di Crotone e gli studenti dell'Università Niccolò CUSANO di Crotone, all'evento di Venerdi 29.11.2019 e Sabato 30.11.2019, tenuto presso i locali della sala Convegni della Banca Bper Agenzia 1 sul Lungomare di Crotone, il Convegno di rilevante formazione giuridica sociale e culturale dal tema: "CONCILIAWEB E ASPETTI DI DEONTOLOGIA DELL'AVVOCATO NELLA CONCILIAZIONE". I due giorni di lavoro formativi sono stati, voluti, dall'Avv. Salvatore ROCCA, consigliere dell'ordine degli Avvocati di Crotone e Presidente del Movimento Forense Crotone, e dal CO.RE.COM Calabria del suo segretario l'Avv. Frank Mario SANTACROCE, necessari per illustrare tutti i vantaggi del prezioso strumento e sensibilizzare l'opinione pubblica sull'utilizzo della predetta piattaforma CONCILIAWEB al fine di tutelare il consumatore/utente parte debole nel contezioso con le società telefoniche. Il Convegno è stato organizzato dal Movimento Forense di Crotone e patrocinato dal CO.RE.COM Calabria, dal COA Crotone e anche dall'Università Niccolò Cusano sede di Crotone, con la presenza del direttore il Cav. Dott. Leonardo Maria ROCCA, che ha preso la parola per i saluti istituzionali, presenti anche il Dott. Vincenzo RUFFOLO, responsabile della BPER BANCA che ha messo ha disposizione la struttura della sala Convegni Milone.

L'Avv. Rocca, ringrazia il segretario CO.RE.COM Calabria L'avv. Frank Mario SANTACROCE, per concesso anche alla provincia del crotonese di realizzare i tanti convegni di formazione giuridica e sociale in tutto il territorio, erano presenti diversi relatori: Avv. Salvatore IANNOTTA, Avv. Tommaso Vallone, l'Avv. Massimiliano Cileone, il Prof. Domenico Bilotti, Avv. Federico Ferraro, Avv. Stefania Leotta, Avv. Got. Raffaella Dattolo, Avv. Luigi Quintieri, Avv. Marco Luigi Mancini, Avv. Pina Scigliano, Avv. Giuseppe Gallo, Avv. Rosina Lombardo.

L'Avv. Rocca, riferisce, che sull'importanza della piattaforma Conciliaweb che è il nuovo portale dell'AGCOM attivo dal 24 luglio 2018, attraverso la quale i consumatori possono avviare le proprie istanze di conciliazione, di definizione della controversia, o chiedere l'emanazione di un provvedimento temporaneo di urgenza contro operatori di telefonia, internet e pay tv., il portale Conciliaweb consente al consumatore l'instaurazione della controversia (naturalmente dopo 45 giorni dall'inoltro del reclamo) nei confronti dell'operatore telefonico/internet/pay tv solo attraverso il portale telematico al quale si può accedere comodamente da casa dal proprio pc.

Rappresenta un sistema innovativo e rivoluzionario, che come ho accennato in premessa, consente al consumatore di partecipare all'udienza di conciliazione comodamente da casa, senza che sia più prevista la sua presenza fisica presso le sedi Co.Re.Com; tale novità consente naturalmente una riduzione dei costi dovuti proprio all'assenza di spostamenti, considerato che le sedi Co.Re.Com sono presenti come sede principale nei capoluoghi di regione, e non sempre si trova l'apertura della sede presso le province più vicine ad ogni città.