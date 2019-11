Aeroporto Crotone, De Felice: "Sculco dimentica il lavoro della Sacal”

"Leggo con vivo compiacimento le dichiarazioni della Consigliera regionale, Flora Sculco, relativamente agli eccellenti risultati raggiunti dall'aeroporto di Crotone. Risultati raggiunti da quando Sacal spa ha rilevato lo scalo Sant'anna, facendolo risorgere dalle ceneri a seguito del fallimento della precedente societa' di gestione". Lo afferma, in una nota, il presidente della Sacal, Arturo De Felice. "Probabilmente, la consigliera Sculco, in un eccesso di entusiasmo - aggiunge De Felice - ha dimenticato di celebrare, insieme 'all'impegno e alla sinergia' tra le varie amministrazioni, l'immane lavoro svolto da tutto il management della Sacal, nelle attivita' di negoziazione con le compagnie aeree, nella definizione dei contratti che hanno prodotto effetti significativi nonche' nel tempestivo conseguimento dell'affidamento dell'aeroporto in regime di gestione totale a far data dal 26 febbraio 2019, risultato mai raggiunto dalle precedenti societa' di gestione dell'aeroporto pitagorico. Omette, inoltre, la Consigliera di chiarire come tutto cio' sia stato raggiunto nonostante le promesse non mantenute, relativamente alle attivita' di promozione del territorio, frutto di un Protocollo d'intesa siglato il 18 settembre 2018, dai 20 sindaci della provincia di Crotone e mai onorato con la sola eccezione di due Comuni 'minori'. A seguito di cio' nell'aeroporto non vi e' alcuna pubblicita' che rappresenti il territorio, ne' alcuna attivita' commerciale che ne valorizzi le specialita'. Cio' nonostante noi continueremo a lavorare con tenacia per mantenere fede agli impegni assunti, nel momento stesso in cui si e' costituita la Societa' unica degli aeroporti calabresi. E' proprio il caso di dire: 'la vittoria ha cento padri la sconfitta e' orfana'".

Dettagli Creato Giovedì, 28 Novembre 2019 20:12