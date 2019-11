Crotone, Pugliese e le voci sul ritiro delle dimissioni: "Illazioni"

Ugo Pugliese sindaco di Crotone dimissionario, attraverso un comunicato stampa dell'Ufficio stampa del Comune diffuso questa mattina, smentisce le voci di un suo ripensamento. "Leggo e sento illazioni - scrive Pugliese, dimessosi lo scorso 13 novembre in seguito all'inchiesta sull'affidamento della piscina olimpionica - circa il ritiro delle mie dimissioni. L'uomo e il sindaco non si lasciano tirare la giacca da nessuno. Pertanto smentisco categoricamente qualsiasi considerazione in questo senso. Ho gia' detto e ribadisco che ci sara' modo nei prossimi giorni di motivare ulteriormente la mia decisione".

Dettagli Creato Martedì, 26 Novembre 2019 16:49