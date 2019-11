Isola Capo Rizzuto (Kr), arrestato 40enne spacciatore

I carabinieri della Tenenza di Isola Capo Rizzuto hanno arrestato un 40enne del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'uomo, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 395 grammi di sostanza stupefacente di tipo marijuana e materiale per il confezionamento. L'arrestato, terminate le formalità di rito, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della tenenza in attesa dell'udienza di convalida.

